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Пирло определился с судьбой Роналду в Ювентусе

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Наставник видит португальца в своем составе.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Новый тренер Ювентуса Андреа Пирло провел переговоры с нападающим команды Криштиану Роналду.

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Как сообщает CalcioNews24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский тренер в разговоре с форвардом рассказал о своих планах во главе туринского клуба.

Кроме того, Пирло заверил Роналду, что видит его ключевым игроком своей команды в следующем сезоне.

Данное решение означает то, что Андреа не будет поддерживать вероятные планы руководства расстаться с Криштиану в межсезонье, чтобы освободить зарплатную ведомость из-за последствий коронавируса.

Ранее сообщалось, что Ювентус предлагал Барселоне купить Роналду.

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Теги: Андреа Пирло, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, Криштиану Роналду
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