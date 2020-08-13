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Лечче собирается избавиться от Шахова

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В ближайшее время украинец может покинуть клуб.
Евгений Шахов
Евгений Шахов
Getty Images

Украинский полузащитник Лечче Евгений Шахов в скором времени может покинуть итальянский клуб.

По информации Corriere dello Sport, 29-летний украинец не входит в планы клуба на следующий сезон и в межсезонье, вероятнее всего, уйдет из команды.

Отмечается, что руководство клуба уже провело встречу с Шаховым, где обсудило данный вопрос. Также на встрече был хавбек Панайотис Тахцидис, от которого клуб также хочет избавиться.

Контракты футболистов рассчитаны до 2021 года, но клуб готов досрочно разорвать с ними соглашения.

Шахов стал игроком Лечче прошлым летом, перейдя на правах свободного агента из ПАОКа. В минувшем сезоне хавбек отыграл 24 матча, в которых забил один гол и совершил три ассиста.

Стоит сказать, что в завершившемся сезоне Лечче финишировал на 18-й строчке и вылетел из Серии А.

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Теги: Евгений Шахов, Лечче, Италия, футбол, трансфер
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