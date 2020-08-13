Лечче собирается избавиться от Шахова
Украинский полузащитник Лечче Евгений Шахов в скором времени может покинуть итальянский клуб.
По информации Corriere dello Sport, 29-летний украинец не входит в планы клуба на следующий сезон и в межсезонье, вероятнее всего, уйдет из команды.
Отмечается, что руководство клуба уже провело встречу с Шаховым, где обсудило данный вопрос. Также на встрече был хавбек Панайотис Тахцидис, от которого клуб также хочет избавиться.
Контракты футболистов рассчитаны до 2021 года, но клуб готов досрочно разорвать с ними соглашения.
Шахов стал игроком Лечче прошлым летом, перейдя на правах свободного агента из ПАОКа. В минувшем сезоне хавбек отыграл 24 матча, в которых забил один гол и совершил три ассиста.
Стоит сказать, что в завершившемся сезоне Лечче финишировал на 18-й строчке и вылетел из Серии А.
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