Лечче собирается избавиться от Шахова

В ближайшее время украинец может покинуть клуб.

Украинский полузащитник Лечче Евгений Шахов в скором времени может покинуть итальянский клуб.

По информации Corriere dello Sport, 29-летний украинец не входит в планы клуба на следующий сезон и в межсезонье, вероятнее всего, уйдет из команды.

Отмечается, что руководство клуба уже провело встречу с Шаховым, где обсудило данный вопрос. Также на встрече был хавбек Панайотис Тахцидис, от которого клуб также хочет избавиться.

Контракты футболистов рассчитаны до 2021 года, но клуб готов досрочно разорвать с ними соглашения.

Шахов стал игроком Лечче прошлым летом, перейдя на правах свободного агента из ПАОКа. В минувшем сезоне хавбек отыграл 24 матча, в которых забил один гол и совершил три ассиста.

Стоит сказать, что в завершившемся сезоне Лечче финишировал на 18-й строчке и вылетел из Серии А.