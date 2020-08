Ювентус предлагал Барселоне купить Роналду - журналист

Туринский Ювентус в трансферное окно рассчитывает продать звездного нападающего команды Криштиану Роналду.

Как рассказал испанский журналист Гильем Балаге в эфире BBC 5 Live Sport, руководство "старой синьоры" таким способом хочет снизить расходы по зарплатам, чтобы справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавирусом.

По этой причине агент футболиста Жорже Мендеш уже получил задание найти своему клиенту новый клуб. Отмечается, что купить Роналду предлагали различным клубам, среди которых Реал и Барселона, но в том же Мадриде отказались от предложения.

