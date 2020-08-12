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Ювентус предлагал Барселоне купить Роналду - журналист

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Туринцы хотят избавиться от звездного португальца.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Туринский Ювентус в трансферное окно рассчитывает продать звездного нападающего команды Криштиану Роналду.

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Как рассказал испанский журналист Гильем Балаге в эфире BBC 5 Live Sport, руководство "старой синьоры" таким способом хочет снизить расходы по зарплатам, чтобы справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавирусом.

По этой причине агент футболиста Жорже Мендеш уже получил задание найти своему клиенту новый клуб. Отмечается, что купить Роналду предлагали различным клубам, среди которых Реал и Барселона, но в том же Мадриде отказались от предложения.

Дело в том, что серьезной проблемой в подобном трансфере является зарплата Роналду в размере 23 миллиона евро в год. Вряд ли какой-либо клуб на данный момент готов предоставить португальцу подобный оклад.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из Ювентуса.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, трансфер
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