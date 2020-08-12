Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус разорвал контракт с Матюиди

Комментариев: 0
Француз выиграл пять титулов в туринской команде.
Блез Матюиди
Блез Матюиди
Getty Images

Полузащитник Блез Матюиди покинул Ювентус, об этом сообщает официальный сайт команды.

Как информирует пресс-служба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 

За все время Матюиди провел 133 матча за туринский клуб, в которых забил восемь голов и выполнил семь голевых передач.

Французу удалось выиграть пять титулов в составе Ювентуса: три чемпионства, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что Пирло намерен избавиться от трех футболистов Ювентуса.

Поделись:
Теги: Блез Матюиди, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь