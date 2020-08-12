Ювентус разорвал контракт с Матюиди

Француз выиграл пять титулов в туринской команде.

Полузащитник Блез Матюиди покинул Ювентус, об этом сообщает официальный сайт команды.

Как информирует пресс-служба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

За все время Матюиди провел 133 матча за туринский клуб, в которых забил восемь голов и выполнил семь голевых передач.

Французу удалось выиграть пять титулов в составе Ювентуса: три чемпионства, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что Пирло намерен избавиться от трех футболистов Ювентуса.