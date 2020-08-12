Ювентус разорвал контракт с Матюиди
Француз выиграл пять титулов в туринской команде.
Полузащитник Блез Матюиди покинул Ювентус, об этом сообщает официальный сайт команды.
Как информирует пресс-служба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Grazie di tutto, @MatuidiBlaise!— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 12, 2020
За все время Матюиди провел 133 матча за туринский клуб, в которых забил восемь голов и выполнил семь голевых передач.
Французу удалось выиграть пять титулов в составе Ювентуса: три чемпионства, Кубок Италии и Суперкубок Италии.
Ранее сообщалось, что Пирло намерен избавиться от трех футболистов Ювентуса.
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