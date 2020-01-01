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Нападающий Динамо попал в сферу интересов Аталанты

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Владислав Супряга может перебраться в Италию.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
ФК Динамо Киев

Аталанта интересуется форварда киевского Динамо Владиславом Супрягой. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Отмечается, что это вторая итальянская команда, которая следит за украинцем.

Напомним, прошлый сезон Владислав провел на правах аренды в Днепре-1. На его счету 31 матч во всех турнирах, где он забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Болонья сделала Динамо предложение по Супряге.

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Теги: футбол, Владислав Супряга, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А
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