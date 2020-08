Пирло: Счастлив получить доверие от руководства Ювентуса

Новый главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал свое назначение.

“Счастлив и горд получить такое уважение и доверие от руководства Ювентуса. Готов к этой фантастической возможности!“, - написал Пирло на своей странице в Twitter.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW