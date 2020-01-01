Роналду рассматривает возможность ухода из Ювентуса

Агент португальца провел переговоры с ПСЖ.

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду задумался об уходе из итальянского клуба после вылета команды из ЛЧ, об этом сообщает Footmercato.net.

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По информации источника, Криштиану недоволен выступлением туринского коллектива в ЛЧ. В еврокубковом турнире команда вылетает на ранних стадиях: в прошлом сезоне в четвертьфинале от Аякса, а в этом на стадии 1/8 финала от Лиона.

Отмечается, что Роналду уже попросил своего агента Жорже Мендеша изучить варианты с продолжением карьеры в другом месте.

Мендеш провел переговоры со спортивным директором парижан Леонардо, с которым он находится в хороших отношениях.

Ранее президент Ювентуса определился с будущим Роналду в клубе.