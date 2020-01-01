Роналду рассматривает возможность ухода из Ювентуса
Лидер Ювентуса Криштиану Роналду задумался об уходе из итальянского клуба после вылета команды из ЛЧ, об этом сообщает Footmercato.net.
Читай также: “Мы должны соответствовать самым высоким ожиданиям“: Роналду подвел итоги сезона
По информации источника, Криштиану недоволен выступлением туринского коллектива в ЛЧ. В еврокубковом турнире команда вылетает на ранних стадиях: в прошлом сезоне в четвертьфинале от Аякса, а в этом на стадии 1/8 финала от Лиона.
Отмечается, что Роналду уже попросил своего агента Жорже Мендеша изучить варианты с продолжением карьеры в другом месте.
Мендеш провел переговоры со спортивным директором парижан Леонардо, с которым он находится в хороших отношениях.
Ранее президент Ювентуса определился с будущим Роналду в клубе.
Полная версия правил