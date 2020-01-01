Стало известно, сколько Де Лигт пропустит из-за травмы

Защитнику будет сделана операция.

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт выбыл на длительный срок из-за травмы, об этом сообщает Football Italia.

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По информации источника, нидерландский защитник испытывает проблемы с плечом. Маттейс ожидал окончания сезона, чтобы перенести операцию.

По предварительным прогнозам, восстановление 20-летнего игрока займет около трех месяцев.

В прошлом сезоне защитник провел 39 матчей за Ювентус, в которых забил четыре гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее директор Ювентуса объяснил увольнение Сарри.