Стало известно, сколько Де Лигт пропустит из-за травмы
Защитнику будет сделана операция.
Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт выбыл на длительный срок из-за травмы, об этом сообщает Football Italia.
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По информации источника, нидерландский защитник испытывает проблемы с плечом. Маттейс ожидал окончания сезона, чтобы перенести операцию.
По предварительным прогнозам, восстановление 20-летнего игрока займет около трех месяцев.
В прошлом сезоне защитник провел 39 матчей за Ювентус, в которых забил четыре гола и выполнил одну голевую передачу.
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