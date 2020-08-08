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Стало известно, кто может заменить Фонсеку в Роме

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Руководство римлян ищет замену наставнику.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Рома рассматривает возможность увольнения главного тренера Паулу Фонсеки в летнее трасферное окно, об этом сообщает издание AS.

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По информации источника, римский клуб недоволен результатами команды под руководством португальского специалиста и планируют отправить его в отставку.

Отмечается, что на его место боссы Ромы хотят пригласить Маурисио Почеттино, который находится без клуба.

Действующий контракт Фонсеки с Ромой рассчитан до июня 2021 года.

Ранее Рома официально объявила о продаже клуба американской компании.

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Теги: Пауло Фонсека, Рома, Маурисио Почеттино, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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