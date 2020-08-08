Стало известно, кто может заменить Фонсеку в Роме
Руководство римлян ищет замену наставнику.
Рома рассматривает возможность увольнения главного тренера Паулу Фонсеки в летнее трасферное окно, об этом сообщает издание AS.
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По информации источника, римский клуб недоволен результатами команды под руководством португальского специалиста и планируют отправить его в отставку.
Отмечается, что на его место боссы Ромы хотят пригласить Маурисио Почеттино, который находится без клуба.
Действующий контракт Фонсеки с Ромой рассчитан до июня 2021 года.
Ранее Рома официально объявила о продаже клуба американской компании.
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