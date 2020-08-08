Стало известно, кто может заменить Фонсеку в Роме

Руководство римлян ищет замену наставнику.

Рома рассматривает возможность увольнения главного тренера Паулу Фонсеки в летнее трасферное окно, об этом сообщает издание AS.

Читай также: Капелло может получить должность в Милане

По информации источника, римский клуб недоволен результатами команды под руководством португальского специалиста и планируют отправить его в отставку.

Отмечается, что на его место боссы Ромы хотят пригласить Маурисио Почеттино, который находится без клуба.

Действующий контракт Фонсеки с Ромой рассчитан до июня 2021 года.

Ранее Рома официально объявила о продаже клуба американской компании.