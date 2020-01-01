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Стало известно, где Силва продолжит карьеру

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Испанец покинет МС свободным агентом.
Давид Силва
Давид Силва
Getty Images

Испанский футболист Давид Силва близок к переходу в Лацио, об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, полузащитник договорился с римским клубом о том, что он будет выступать за них в следующем сезоне.

Ожидается, что Силва подпишет с ними контракт до 2023 года с зарплатой 3 млн евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, что 24 августа у испанца заканчивается контракт с Манчестер Сити, а английский клуб не планирует продолжать соглашение.

Ранее Манчестер Сити объявил о приобретении Аке.

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Теги: Давид Силва, Лацио, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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