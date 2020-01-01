Стало известно, где Силва продолжит карьеру

Испанец покинет МС свободным агентом.

Испанский футболист Давид Силва близок к переходу в Лацио, об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, полузащитник договорился с римским клубом о том, что он будет выступать за них в следующем сезоне.

Ожидается, что Силва подпишет с ними контракт до 2023 года с зарплатой 3 млн евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, что 24 августа у испанца заканчивается контракт с Манчестер Сити, а английский клуб не планирует продолжать соглашение.

Ранее Манчестер Сити объявил о приобретении Аке.