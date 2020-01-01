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Директор Ювентуса объяснил увольнение Сарри

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Выход в 1/4 ЛЧ ничего не изменил бы.
Фабио Паратичи
Фабио Паратичи
Getty Images

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи назвал причины увольнения Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.

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“Мы сделали наши оценки еще до результата матча с Лионом. Мы уже говорили, что одна игра не решает судьбу тренера. Наши оценки были основаны на целом сезоне, а не только на одном матче“.

Функионер также прокомментировал назначение Андреа Пирло.

“Решение назначить Пирло было очень естественным для Ювентуса, ведь он всегда был на связи со всеми здесь, и это казалось очевидным решением для клуба.

Андреа имеет свое виденье к тренировочному процессу. Это футбол отличного качества и тяжелой работы. Он хочет привить определенный тип футбола, за которым обычно пытаются следовать европейские команды, и он очень убедительно объяснил это нам“, - приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее Роналду подвел итоги сезона.

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Теги: Фабио Паратичи, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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