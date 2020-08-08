"Мистер?": Буффон прокомментировал назначение Пирло тренером Ювентуса

Итальянец ранее играл вместе с наставником.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Андреа Пирло главным тренером туринского клуба.

Итальянец в Instagram с юмором воспринял назначение бывшего одноклубника.

Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?!



In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! #CoachPirlo pic.twitter.com/CWHMUoyqR3 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 8, 2020

“Теперь я должен называть тебя Мистер? Удачи в новом вызове, Андреа!“, - написал Буффон.

Напомним, что Буффон играл с Пирло за Ювентус в 2011–2015 годах, а также за сборную Италии.

Ранее сообщалось, что Ювентус отправил в отставку Сарри.