"Мистер?": Буффон прокомментировал назначение Пирло тренером Ювентуса
Итальянец ранее играл вместе с наставником.
Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Андреа Пирло главным тренером туринского клуба.
Итальянец в Instagram с юмором воспринял назначение бывшего одноклубника.
Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?!— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 8, 2020
In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! #CoachPirlo pic.twitter.com/CWHMUoyqR3
“Теперь я должен называть тебя Мистер? Удачи в новом вызове, Андреа!“, - написал Буффон.
Напомним, что Буффон играл с Пирло за Ювентус в 2011–2015 годах, а также за сборную Италии.
Ранее сообщалось, что Ювентус отправил в отставку Сарри.
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