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"Мистер?": Буффон прокомментировал назначение Пирло тренером Ювентуса

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Итальянец ранее играл вместе с наставником.
Джанлуиджи Буффон и Андреа Пирло
Джанлуиджи Буффон и Андреа Пирло
Getty Images

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Андреа Пирло главным тренером туринского клуба.

Итальянец в Instagram с юмором воспринял назначение бывшего одноклубника.

“Теперь я должен называть тебя Мистер? Удачи в новом вызове, Андреа!“, - написал Буффон.

Напомним, что Буффон играл с Пирло за Ювентус в 2011–2015 годах, а также за сборную Италии.

Ранее сообщалось, что Ювентус отправил в отставку Сарри.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии
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