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Пирло - новый главный тренер Ювентуса

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Туринский Ювентус очень быстро объявил о назначении нового наставника.
Андреа Пирло
Андреа Пирло
Getty Images

Всего несколько часов назад туринский Ювентус объявил об отставке главного тренера команды Маурицио Сарри, и уже “старая сеньора“ назначила нового наставника.

Как сообщает официальный сайт “бьянконери“, у руля команды встал легендарный экс-футболист Андреа Пирло. 41-летний итальянец подписал двухлетний контракт до 30 июня 2022 года.

Пирло, выступавший на позиции центрального полузащитника, за свою профессиональную карьеру выходил на поле в футболках Брешии, Интера, Милана, Ювентуса, Реджины и Нью-Йорк Сити.

Также Пирло выступал за сборную Италии, с которой в 2006 году стал чемпионом мира.

В конце июля Андреа возглавил молодежную команду (U-23) Ювентуса, а после увольнения Сарри руководство клуба доверило ему первую команду, хотя у него еще нет опыта работы на подобной должности.

Напомним, Сарри был отправлен в отставку после вылета Ювентуса из Лиги чемпионов.

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Теги: Андреа Пирло, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, тренер, футбол, чемпионат Италии
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