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Индзаги и Пирло - в шорт-листе Ювентуса на пост главного тренера

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Руководство туринского клуба активно ищет нового наставника команды.
Симоне Индзаги и Андреа Пирло
Симоне Индзаги и Андреа Пирло
Getty Images

Ювентус отправил в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри и теперь находится в поиске нового наставника.

По информации Sky Sport Italia, руководство туринского клуба рассматривает две кандидатуры. Главным претендентом является наставник Лацио Симоне Индзаги, который впервые за 13 лет вывел "орлов" в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Другим вариантом является Андреа Пирло, который в конце июля этого года был назначен на пост главного тренера молодежной команды "старой синьоры" (U-23). Пирло совсем недавно получил тренерскую лицензию и на данный момент у него нет опыта работы на подобной должности.

Ранее сообщалось, что Ювентус должен будет выплатить Маурицио Сарри огромную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

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Теги: Андреа Пирло, Симоне Индзаги, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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