Индзаги и Пирло - в шорт-листе Ювентуса на пост главного тренера
Руководство туринского клуба активно ищет нового наставника команды.
Ювентус отправил в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри и теперь находится в поиске нового наставника.
По информации Sky Sport Italia, руководство туринского клуба рассматривает две кандидатуры. Главным претендентом является наставник Лацио Симоне Индзаги, который впервые за 13 лет вывел "орлов" в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Другим вариантом является Андреа Пирло, который в конце июля этого года был назначен на пост главного тренера молодежной команды "старой синьоры" (U-23). Пирло совсем недавно получил тренерскую лицензию и на данный момент у него нет опыта работы на подобной должности.
Ранее сообщалось, что Ювентус должен будет выплатить Маурицио Сарри огромную компенсацию за досрочное расторжение контракта.
Полная версия правил