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Ювентус заплатит Сарри огромную компенсацию за увольнение

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Итальянский специалист получит 20 миллионов евро.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Туринский Ювентус после вылета команды из Лиги чемпионов отправил в отставку главного тренера Маурицио Сарри.

По информации Football Italia, это решение будет стоить "старой сеньоры" 20-ти миллионов евро. Именно столько специалист получит в качестве компенсации.

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Однако есть возможность снизить эту сумму до 11 миллионов. Для этого контракт должен быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Соглашение Сарри с Ювентусом было рассчитано до 2022 года, а ежегодная зарплата составляла 5,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главным тренером Ювентуса может стать Маурисио Почеттино.

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Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии, увольнение, компенсация
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