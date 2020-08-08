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Официально: Ювентус отправил в отставку Сарри

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Руководство туринского клуба не простило специалисту вылет из Лиги чемпионов.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Туринский Ювентус принял решение уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера команды, на котором он проработал лишь один сезон.

“Мы хотели бы поблагодарить тренера за то, что он вписал новую страницу в историю Ювентуса, завоевав для клуба девятое Скудетто подряд“, - гласит заявление на официальном сайте “старой сеньоры“.

Отметим, что увольнение специалиста произошло сразу после того, как Ювентус вылетел из Лиги чемпионов, уступив Лиону в 1/8 финала по сумме двух матчей.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почетттино может встать у руля Ювентуса.

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Теги: Ювентус, Маурицио Сарри, Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол, увольнение, чемпионат Италии
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