Официально: Ювентус отправил в отставку Сарри

Руководство туринского клуба не простило специалисту вылет из Лиги чемпионов.

Туринский Ювентус принял решение уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера команды, на котором он проработал лишь один сезон.

“Мы хотели бы поблагодарить тренера за то, что он вписал новую страницу в историю Ювентуса, завоевав для клуба девятое Скудетто подряд“, - гласит заявление на официальном сайте “старой сеньоры“.

Отметим, что увольнение специалиста произошло сразу после того, как Ювентус вылетел из Лиги чемпионов, уступив Лиону в 1/8 финала по сумме двух матчей.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почетттино может встать у руля Ювентуса.