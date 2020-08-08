Официально: Ювентус отправил в отставку Сарри
Руководство туринского клуба не простило специалисту вылет из Лиги чемпионов.
Туринский Ювентус принял решение уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера команды, на котором он проработал лишь один сезон.
“Мы хотели бы поблагодарить тренера за то, что он вписал новую страницу в историю Ювентуса, завоевав для клуба девятое Скудетто подряд“, - гласит заявление на официальном сайте “старой сеньоры“.
Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. https://t.co/rYAzQtGAg9 pic.twitter.com/oOYWGJGM4Y— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) August 8, 2020
Отметим, что увольнение специалиста произошло сразу после того, как Ювентус вылетел из Лиги чемпионов, уступив Лиону в 1/8 финала по сумме двух матчей.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почетттино может встать у руля Ювентуса.
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