Туринцы уже начали переговоры со специалистом о возможном назначении.

Ювентус начал поиски нового главного тренера команды после неожиданного вылета туринцев из Лиги чемпионов.

Как сообщат журналист Альфредо Педулла на своей страничке в Twitter, руководство "старой сеньоры" контактировал с экс-наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино и обсудил с ним возможность сменить Маурицио Сарри.

Отметим, что Почеттино вместе со "шпорами" добрался до финала Лиги чемпионов-2018/19, где его команда уступила Ливерпулю.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино является главным кандидатом на пост главного тренера Барселоны.