Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус хочет заменить Сарри на Почеттино

Комментариев: 0
Туринцы уже начали переговоры со специалистом о возможном назначении.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Ювентус начал поиски нового главного тренера команды после неожиданного вылета туринцев из Лиги чемпионов.

Как сообщат журналист Альфредо Педулла на своей страничке в Twitter, руководство "старой сеньоры" контактировал с экс-наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино и обсудил с ним возможность сменить Маурицио Сарри.

Отметим, что Почеттино вместе со "шпорами" добрался до финала Лиги чемпионов-2018/19, где его команда уступила Ливерпулю.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино является главным кандидатом на пост главного тренера Барселоны.

Поделись:
Теги: Маурисио Почеттино, Маурицио Сарри, Серия А, чемпионат Италии по футболу, Ювентус, чемпионат Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь