Ювентус хочет заменить Сарри на Почеттино
Туринцы уже начали переговоры со специалистом о возможном назначении.
Ювентус начал поиски нового главного тренера команды после неожиданного вылета туринцев из Лиги чемпионов.
Как сообщат журналист Альфредо Педулла на своей страничке в Twitter, руководство "старой сеньоры" контактировал с экс-наставником Тоттенхэма Маурисио Почеттино и обсудил с ним возможность сменить Маурицио Сарри.
Отметим, что Почеттино вместе со "шпорами" добрался до финала Лиги чемпионов-2018/19, где его команда уступила Ливерпулю.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино является главным кандидатом на пост главного тренера Барселоны.
Полная версия правил