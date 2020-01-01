Президент Ювентуса определился с будущим Роналду в клубе
У португальца заканчивается контракт в 2022-м году.
Президент Ювентуса Андреа Аньелли намерен сохранить в своем составе Криштиану Роналду, об этом сообщает Goal.
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По информации источника, функционер настоял на том, чтобы португалец остался в команде на следующий сезон.
Действующий контракт Роналду с клубом рассчитан до лета 2022-го года.
В прошлом сезоне Криштиану провел 46 матчей за Ювентус, в которых забил 37 голов и выполнил семь голевых передач.
Напомним, что Ювентус вылетел из Лиги чемпионов.
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