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Президент Ювентуса определился с будущим Роналду в клубе

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У португальца заканчивается контракт в 2022-м году.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Президент Ювентуса Андреа Аньелли намерен сохранить в своем составе Криштиану Роналду, об этом сообщает Goal.

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По информации источника, функционер настоял на том, чтобы португалец остался в команде на следующий сезон.

Действующий контракт Роналду с клубом рассчитан до лета 2022-го года.

В прошлом сезоне Криштиану провел 46 матчей за Ювентус, в которых забил 37 голов и выполнил семь голевых передач.

Напомним, что Ювентус вылетел из Лиги чемпионов.

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Теги: Андреа Аньелли, Криштиану Роналду, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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