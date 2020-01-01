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Ювентус показал новый комплект выездной формы

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Туринцы будут играть в выездных поединка в темно-синей форме.
Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21
Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21
juventus.com

Итальянский Ювентус представил новую выездную форму на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в насыщенном темно-синим цвете и дополнена полосами на плечах, а также полосатым орнаментом на манжетах рукавов.

Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21
Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21
juventus.com

Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21
Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21
juventus.com

Техническим партнером клуба выступила всемирно известная компания adidas.

Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21
Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21
juventus.com

На официальном YouTube-канале Ювентуса опубликовали ролик с презентацией новой экипировки.

Ранее сообщалось, что Ювентус представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

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Теги: Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, форма, экипировка, чемпионат Италии
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