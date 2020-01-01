Ювентус показал новый комплект выездной формы

Туринцы будут играть в выездных поединка в темно-синей форме.

Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21 juventus.com

Итальянский Ювентус представил новую выездную форму на сезон-2020/21. Экипировка выполнена в насыщенном темно-синим цвете и дополнена полосами на плечах, а также полосатым орнаментом на манжетах рукавов. Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21 juventus.com Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21 juventus.com Техническим партнером клуба выступила всемирно известная компания adidas. Ювентус показал выездную форму на сезон-2020/21 juventus.com На официальном YouTube-канале Ювентуса опубликовали ролик с презентацией новой экипировки. Ранее сообщалось, что Ювентус представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Горемыкина Екатерина