Ювентус показал новый комплект выездной формы
Туринцы будут играть в выездных поединка в темно-синей форме.
Итальянский Ювентус представил новую выездную форму на сезон-2020/21.
Экипировка выполнена в насыщенном темно-синим цвете и дополнена полосами на плечах, а также полосатым орнаментом на манжетах рукавов.
Техническим партнером клуба выступила всемирно известная компания adidas.
На официальном YouTube-канале Ювентуса опубликовали ролик с презентацией новой экипировки.
Ранее сообщалось, что Ювентус представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.
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