Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Болонья сделала Динамо предложение по Супряге

Комментариев: 0
Футболист может продолжить карьеру в Италии.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
СК Днепр-1

Нападающий Динамо Владислав Cупряга может перебраться в Болонью на правах аренды с правом обязательного выкупа. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что столичный клуб уже получил официальный запрос о трансфере украинца.

Напомним, прошлый сезон Владислав провел на правах аренды в Днепре-1. На его счету 31 матч во всех турнирах, где он забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Динамо выставило ценник на Супрягу.

Поделись:
Теги: футбол, Владислав Супряга, Болонья, чемпионат Италии, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь