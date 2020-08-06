Болонья сделала Динамо предложение по Супряге

Футболист может продолжить карьеру в Италии.

Нападающий Динамо Владислав Cупряга может перебраться в Болонью на правах аренды с правом обязательного выкупа. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что столичный клуб уже получил официальный запрос о трансфере украинца.

Напомним, прошлый сезон Владислав провел на правах аренды в Днепре-1. На его счету 31 матч во всех турнирах, где он забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Динамо выставило ценник на Супрягу.