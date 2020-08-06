Болонья сделала Динамо предложение по Супряге
Футболист может продолжить карьеру в Италии.
Нападающий Динамо Владислав Cупряга может перебраться в Болонью на правах аренды с правом обязательного выкупа. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Отмечается, что столичный клуб уже получил официальный запрос о трансфере украинца.
Напомним, прошлый сезон Владислав провел на правах аренды в Днепре-1. На его счету 31 матч во всех турнирах, где он забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Динамо выставило ценник на Супрягу.
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