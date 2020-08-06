Аталанта предложила Шахтеру 12 миллионов евро за Соломона

"Богиня" намерена подписать израильского полузащитника.

Итальянская Аталанта по-прежнему рассчитывает договориться с Шахтером о трансфере полузащитника Манора Соломона.

Читай также: Соломон: Шахтер готов сразиться с любым соперником на пути к финалу

По информации израильского портала Sport1, после поединка “горняков“ с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы руководство Аталанты предложило дончанам 12 миллионов за 21-летнего футболиста.

Отмечается, что “оранжево-черные“ ответили на это отказом, так как хотят выручить большую сумму за израильтянина.

Стоит сказать, что контракт Соломона с Шахтером рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем сезоне он отыграл 27 поединков, в которых забил 6 голов и совершил 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Аталанты может завершить карьеру из-за измены жены.