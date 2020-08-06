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Аталанта предложила Шахтеру 12 миллионов евро за Соломона

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"Богиня" намерена подписать израильского полузащитника.
Манор Соломон
Манор Соломон
ФК Шахтер Донецк

Итальянская Аталанта по-прежнему рассчитывает договориться с Шахтером о трансфере полузащитника Манора Соломона.

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По информации израильского портала Sport1, после поединка “горняков“ с Вольфсбургом в 1/8 финала Лиги Европы руководство Аталанты предложило дончанам 12 миллионов за 21-летнего футболиста.

Отмечается, что “оранжево-черные“ ответили на это отказом, так как хотят выручить большую сумму за израильтянина.

Стоит сказать, что контракт Соломона с Шахтером рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем сезоне он отыграл 27 поединков, в которых забил 6 голов и совершил 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Аталанты может завершить карьеру из-за измены жены.

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Теги: Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, чемпионат Италии, трансфер, Манор Соломон, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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гость  (аноним)  06.08.2020, 13:47
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Соломон стоит дороже!
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