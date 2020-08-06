Алексис Санчес стал игроком Интера

Чилийский футболист достался миланскому клубу бесплатно.

Нападающий Алексис Санчес стал полноправным игроком Интера. Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", футболист заключил контракт до 30 июня 2023 года.

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Стоит отметить, что чилиец перебрался в итальянский клуб на правах свободного агента. Манчестер Юнайтед, которому принадлежали права на Санчеса, согласился бесплатно расторгнуть контракт с игроком.

Примечательно, что в стане "красных дьяволов" Санчес был самым высокооплачиваемым игроком. Его оклад составлял 350 тысяч фунтов в неделю (около 388,8 тысяч евро).

В Интер чилиец перебрался в 2019 году на правах аренды. Он провел 30 матчей за клуб во всех турнира, в которых забил 4 гола и отдал 10 ассистов, но часть сезона пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что в Южной Америке вандалы изуродовали памятник Алексису Санчесу.