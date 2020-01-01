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Рома официально объявила о продаже клуба американской компании

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Римский клуб объявил, что уже подписано предварительное соглашение.
Рома объявила о продаже клуба
Рома объявила о продаже клуба
Getty Images

Римская Рома в скором времени будет передана новым владельцам - компании Friedkin Group.

Как сообщает официальный сайт "волков", представители американской компании и нынешний владелец клуба Джеймс Палотта сумели договориться о сделке и уже подписали предварительное соглашение.

Отмечается, что полностью сделка должна быть завершена до 31 августа. Источник также информирует, что сумма сделки составляет около 591 миллиона евро.

Отметим, что бизнесмен Дэн Фридкин, глава компании Friedkin Group, еще несколько месяцев назад вел переговоры о покупке римского клуба, но следку отложили из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Джеймс Палотта хочет продать Рому и приобрести английский Ньюкасл.

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Теги: Джеймс Палотта, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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