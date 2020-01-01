Ювентус начал поиски тренера на замену Сарри

"Старая сеньора" собирается сменить главного тренера команды.

Туринский Ювентус рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Маурицио Сарри.

По информации Tuttomercatoweb, руководство клуба уже начали поиски возможных кандидатов на замену, однако окончательное решение будет принято после выступления Ювентуса в Лиге чемпионов.

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Источник отмечает, что приоритетным вариантом является наставник Реала Зинедин Зидан, однако он не планирует покидать Мадрид. Также в шорт-лист “старой сеньоры“ попали Маурисио Почеттино и Симоне Индзаги.

Напомним, Сарри пришел в Ювентус летом 2019 года, и в нынешнем сезоне выиграл с командой Серию А. Его контракт с “бьянконери“ рассчитан до июня 2022 года.

Ранее главный тренер Интера Антонио Конте опроверг слухи о возвращении в Ювентус.