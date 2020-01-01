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Нападающий Аталанты может завершить карьеру из-за измены жены

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Футболист имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Йосип Иличич
Йосип Иличич
Getty Images

Форвард Аталанты Йосип Иличич испытывает проблемы со здоровьем после того, как он застал свою супругу с другим мужчиной. Об этом сообщает Soccer Laduma.

Из-за депрессии Иличич сильно похудел, и, вероятно, пропустит матч 1/4 Лиги чемпионов против ПСЖ.

Отмечается, что пандемия коронавируса может обернуться для Йосипа летальными последствиями, поэтому словенец и вовсе планирует завершить карьеру.

В сезоне-2019/20 Иличич провел за Аталанту 34 матча, где забил 21 гол и отдал девять результативных передач.

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Теги: футбол, Йосип Иличич, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А
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