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Капелло может получить должность в Милане

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Итальянский специалист может стать послом клуба.
Фабио Капелло
Фабио Капелло
Getty Images

Известный тренер Фабио Капелло посетил офис Милана, где провел более двух часов. Об этом сообщает Milan News.

Отмечается, что руководители клуба планируют предложить специалисту роль посла.

Напомним, Капелло трижды был главным тренером Милана. С ним он четыре раза выигрывал Серию А, трижды Суперкубок Италии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Последним местом работы специалиста был китайский Цзянсу Сунин, который он покинул в 2018 году. После этого он принял решение завершить тренерскую карьеру.

Ранее Фабио Капелло дал совет Паулу Фонсеке для успеха в Роме.

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Теги: футбол, Фабио Капелло, Милан, чемпионат Италии, Серия А
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