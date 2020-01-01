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Смоллинг попрощался с Ромой

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Англичанин вернется в Манчестер Юнайтед.
Крис Смоллинг
Крис Смоллинг
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг трогательно попрощался с Ромой, за которую играл на правах аренды. Футболист не сможет помочь команде в матче Лиги Европы против Севильи.

“Я разочарован, что не могу завершить сезон с командой. Никогда не забуду ту любовь, которую я получил за такой короткий срок. Я хочу всех поблагодарить и пожелать команде удачи во встрече с Севильей. Вперед, Рома!“ - написал Смоллинг на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Смоллинг хочет остаться в Роме.

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Теги: футбол, Рома, чемпионат Италии, Серия А, Крис Смоллинг
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