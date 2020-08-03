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GdS: Малиновский попал в ТОП-40 лучших игроков Серии А, Дибала - первый

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Украинец завоевал бронзовые медали чемпионата.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport составило рейтинг лучших футболистов по итогам сезона.

В первую тройку рейтинга попали: Пауло Дибала (Ювентус), Чиро Иммобиле (Лацио) и Криштиану Роналду (Ювентус) соответственно.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский занял 38-е место в списке.

Отметим, что Аталанта представлена в сотне десятью футболистами: Алехандро Гомесом (4-е место), Йосипом Иличичем (10), Дуваном Сапатой (13), Робином Госенсом (17), Луисом Муриэлем (23), Ремо Фройлером (30), Мартеном Де Рооном (31), Русланом Малиновским (38), Рафаэлем Толоем (57) и Тимоти Кастанем (84).

Подобное достижение сумели совершить игроки Интеры, которые также представлены десятью футболистам. Чемпион Италии Ювентус в рейтинге представлен девятью игроками.

Ранее Малиновский подвел итоги сезона.

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Теги: Руслан Малиновский, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, рейтинг, Аталанта
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