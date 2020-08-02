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Мартинес определился с будущим в Интере

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Аргентинец подвел итоги сезона.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Вингер Интера Лаутаро Мартинес подвел итоги сезона в чемпионате Италии.

Аргентинец в Instagram опубликовал запись, в которой поблагодарил партнеров и рассказал о своих планах на предстоящий сезон.

“Сезон завершился. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде за то, что они полностью выкладывались в каждом матче, а также всех болельщиков за поддержку.

Мы продолжим делать все возможное ради этого клуба“, - написал Мартинес.

Ранее президент Барселоны высказался о возможном приобретении Лаутаро.

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Теги: Лаутаро Мартинес, Интер, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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