Мартинес определился с будущим в Интере

Аргентинец подвел итоги сезона.

Вингер Интера Лаутаро Мартинес подвел итоги сезона в чемпионате Италии.

Аргентинец в Instagram опубликовал запись, в которой поблагодарил партнеров и рассказал о своих планах на предстоящий сезон.

“Сезон завершился. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде за то, что они полностью выкладывались в каждом матче, а также всех болельщиков за поддержку.

Мы продолжим делать все возможное ради этого клуба“, - написал Мартинес.

Ранее президент Барселоны высказался о возможном приобретении Лаутаро.