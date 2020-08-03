"Я засужу того, кто это написал": Конте прокомментировал слухи о возвращении в Ювентус
Итальянец возмутился подобной информацией.
Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном назначении в Ювентус.
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Специалист крайне возмущен тем, что в СМИ появилась информация о возвращении в туринский клуб.
“Что касается информации, которая появилась в La Repubblica. Я засужу того человека, кто это написал, а также главного редактора этой газеты“, - приводит слова Конте ANSA.
Ранее сообщалось, что руководство Ювентуса определилось с тренером на следующий сезон.
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