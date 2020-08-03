Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Я засужу того, кто это написал": Конте прокомментировал слухи о возвращении в Ювентус

Комментариев: 0
Итальянец возмутился подобной информацией.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном назначении в Ювентус.

Читай также: “Утопия“: Директор Интера прокомментировал слухи о приобретении Месси

Специалист крайне возмущен тем, что в СМИ появилась информация о возвращении в туринский клуб.

“Что касается информации, которая появилась в La Repubblica. Я засужу того человека, кто это написал, а также главного редактора этой газеты“, - приводит слова Конте ANSA.

Ранее сообщалось, что руководство Ювентуса определилось с тренером на следующий сезон.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Интер, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь