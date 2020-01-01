Аталанта делала запрос по Соломону
Итальянский клуб может приобрести игрока.
Руководство Аталанты заинтересовано в приобретении футболиста Шахтера Манора Соломона, об этом сообщает Tuttomercatoweb.
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По информации источника, клуб из Бергамо отправлял официальный запрос донецкому клубу. Итальянцы интересовались стоимостью игрока.
Отмечается, что Шахтер не намерен расставаться с футболистом в летнее трансферное окно. “Горняки“ желают сохранить Соломона на следующий сезон.
Манор провел 42 матча за донецкий клуб, в которых забил шесть голов и выполнил шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что вингер Шахтер может перебраться в Турцию.
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