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Лукаку: Мы идем правильным путем

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Футболист поблагодарил своих партнеров по команде за сезон.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападающий Интера Ромелу Лукаку подвел итоги чемпионата Италии в сезоне-2019/20, где его команда заняла второе место.

“Серия А закончена, но мы все еще строим нашу команду и идем правильным путем.

Спасибо за поддержку на протяжении всего сезона. Всем моим товарищам по команде: вы были великолепны. Я бы отдавал всего себя вам каждый день“, - написал футболист на своей странице в Instagram.

Отметим, что в заключительном туре Интер обыграл Аталанту.

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Теги: футбол, Ромелу Лукаку, Интер, чемпионат Италии, Серия А
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