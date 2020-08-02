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Малиновский: Закончил сезон на хорошей ноте

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Украинец вместе со своей командой занял третье место в Серии А.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский высказался о своем дебютном сезоне в чемпионате Италии.

“Сезон закончен на хорошей ноте. Конечно, в Аталанте никто не ожидал такого результата, потому что Мистер говорил перед началом чемпионата, что будет тяжело повторить этот успех, ведь есть много клубов, у которых бюджет и возможности выше, чем у Аталанты. Но все же мы выполнили задачу, попали снова в Лигу чемпионов.

Считаю, что для первого сезона в Италии показал себя довольно неплохо. В Италии футболисту очень сложно прийти и сразу показывать результат, понимание игры. Все-таки язык нужно учить, требования тренерские нужно выполнять, и, как говорится, учиться каждый день. Каждую неделю что-то новое узнаешь, поэтому есть куда расти. Следующий сезон будет намного сильнее“.

Украинец также признался, что ему нравится жить в Италии.

“Жизнь в Италии совсем другая, не такая, как в Бельгии. Менталитет, можно сказать, больше похож на украинский, поэтому семья довольна, все счастливы. Продолжаем работать“, - заявил футболист в эфире телеканала Футбол.

Напомним, в заключительном туре Серии А Аталанта уступила Интеру и завершила сезон на третьем месте.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, Серия А, чемпионат Италии
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