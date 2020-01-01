Лечче Шахова вылетел из Серии А

Команда украинца в заключительном туре не смогла обыграть Парму.

В 38 туре Серии А определилась команда, которая покинет элитный дивизион вместе с Брешией и СПАЛ. На вылет претендовали Лечче и Дженоа.

Для сохранения прописки “грифонам“ достаточно было обыграть Верону, что они успешно и сделали. В параллельном поединке команда украинца Евгений Шахова забила трижды, но этого оказалось недостаточным для победы над Пармой.

Таким образом, Лечче отправился в Серию Б.

Лечче - Парма 3:4

Голы: Барак, 40, Меччарьелло, 45, Лападула, 68 - Лукиони, 11, автогол, Капрари, 24, Корнелиус, 52, Инглезе, 66.

Лечче: Габриэль - Донати, Лукиони, Меччарьелло (Монтеризи, 88), Делль'Орко (Вера, 70) - Манкозу (Майер, 61), Тахцидис (Петриччоне, 61), Барак — Фалько (Шахов, 61), Сапонара - Лападула.

Парма: Сепе - Лорини (Реджини, 53), Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Гальоло, Дармиан - Эрнани (Силигарди, 53), Куртич, Барилла - Кулусевски (Жервиньо, 71) - Корнелиус (Инглезе, 62), Капрари.

Предупреждения: Куртич, Бруну Алвеш.

Дженоа - Верона 3:0

Голы: Санабрия, 13, 25, Ромеро, 44.

Дженоа: Перин - Мазьелло, Ромеро, Сапата - Анкерсен, Лерагер, Берами, Ягелло (Кассата, 83), Кришито (Баррека, 22) - Пандев (Пинамонти, 83), Санабрия (Голданига, 64).

Верона: Радунович - Ррахмани, Гюнтер (Сальседо, 75), Димарко - Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович - Пессина (Борини, 46), Эйссерик - Ди Кармине (Паццини, 46).

Предупреждения: Санабрия, Ромеро, Мазьелло.

Удаления: Ромеро, 61, Кассата, 90+2 - Амрабат, 90+1.