Владелец Ромы готов продать команду, чтобы приобрести английский клуб

Функционер хочет попробовать свои силы в другом чемпионате.

Президент Ромы Джеймс Палотта рассматривает возможность продать римский клуб для того, чтобы перебраться в Англию, об этом сообщает Football Italia.

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По информации источника, функционер перед началом пандемии COVID-19 почти достиг договоренности о продаже клуба Friedkin Group за 600 миллионов евро, но из-за коронавируса потенциальные покупатели отказались от приобретения.

Сейчас же переговоры возобновились. Отмечается, что если Палотта продаст Рому, то он попробует выкупить английский Ньюкасл.

Напомним, что инвесторы из Саудовской Аравии отказались от покупки Ньюкасла.