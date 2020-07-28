"Утопия": Директор Интера прокомментировал слухи о приобретении Месси

Аргентинца не будет в итальянском клубе.

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном приобретении лидера Барселоны Лионеля Месси.

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“Давайте быть реалистами. Это что-то из разряда утопии. Никто бы не отказался заполучить его в свой состав, но было бы неуважением испытывать подобные фантазии.

Месси отличный футболист, он играет за Барселону. Нам же нужно вернуться к реальности и прогрессировать.

Барселона - идеальная команда для него. Там он и завершит карьеру“, - приводит слова функционера Sky Sport Italia.

Ранее Конте оценил вероятность трансфера Месси в Интер.