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"Утопия": Директор Интера прокомментировал слухи о приобретении Месси

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Аргентинца не будет в итальянском клубе.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном приобретении лидера Барселоны Лионеля Месси.

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“Давайте быть реалистами. Это что-то из разряда утопии. Никто бы не отказался заполучить его в свой состав, но было бы неуважением испытывать подобные фантазии.

Месси отличный футболист, он играет за Барселону. Нам же нужно вернуться к реальности и прогрессировать.

Барселона - идеальная команда для него. Там он и завершит карьеру“, - приводит слова функционера Sky Sport Italia.

Ранее Конте оценил вероятность трансфера Месси в Интер.

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Теги: Джузеппе Маротта, Интер, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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