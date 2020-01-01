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Наполи - Лацио 3:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Неаполитанцы добыли уверенную победу в заключительном туре Серии А.

Наполи - Лацио: видео голов
Наполи - Лацио: видео голов
Getty Images

В матче 38-го тура чемпионата Италии Наполи на своем поле обыграл Лацио со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте встречи, но Чиро Иммобиле, который в этом сезоне завоевал “Золотую бутсу“, восстановил паритет спустя 13 минут.

Впрочем, “орлам“ это не помогло - во второй половине встречи Инсинье реализовал пенальти, а под занавес Политано установил окончательный счет в матче.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи - Лацио:

Наполи - Лацио 3:1
Голы: Фабиан Руис, 9, Инсинье, 54 (пен.), Политано, 90+3 - Иммобиле, 22.

Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 79) - Фабиан Руис, Лоботка (Демме, 79), Зьелински (Политано, 85) - Кальехон (Лосано, 79), Мертенс, Инсинье (Эльмас, 85).

Лацио: Стракоша - Патрик (Вавро, 63), Луис Фелипе, Ачерби (Баштуш, 63) - Лаццари (Лукаку, 83), Милинкович-Савич, Пароло (А. Андерсон, 87), Луис Альберто, Марушич - Корреа (Адеканье, 86), Иммобиле.

Предупреждения: Кулибали, Руи, Манолас, Эльмас - Иммобиле, Милинкович-Савич.

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Теги: Наполи, Лацио, чемпионат Италии по футболу, Серия А, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Италии
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