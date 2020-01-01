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Ювентус потерпел поражение от Ромы в заключительном матче сезона

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Туринцы, досрочно оформившие чемпионство, проиграли второй матч кряду.
Рома обыграла Ювентус в заключительном матче сезона Серии А
Рома обыграла Ювентус в заключительном матче сезона Серии А
Getty Images

В заключительном, 38-м туре Серии А Ювентус, досрочно завоевавший чемпионский титул, уступил Роме со счетом 1:3. Это уже второе поражение подряд для “старой сеньоры“ - в минувшем туре команда уступила Кальяри (0:2).

Туринцы, явно потерявшие интерес к турниру, вышли на поле в полуэкспериментальном составе, но это не помешало Гонсало Игуаину забить быстрый гол, открыв счет уже на 5-й минуте встречи. Впрочем, для “старой сеньоры“ этот мяч так и остался единственным.

Рома обыграла Ювентус в заключительном матче сезона Серии А
Рома обыграла Ювентус в заключительном матче сезона Серии А
Getty Images

А вот команда Паулу Фонсеки оказалась более собрана и даже пропущенный гол не сбил их. Уже на 23-й минуте поединка Калинич восстановил паритет, а на 44-й минуте Перотти успешно реализовал пенальти и вывел Рому вперед.

Рома обыграла Ювентус в заключительном матче сезона Серии А
Рома обыграла Ювентус в заключительном матче сезона Серии А
Getty Images

Еще один гол на старте второго тайма вновь забил Перотти, установив окончательный счет в поединке - 3:1. Отметим, что Диего не только оформил дубль в этом поединке, но и записал себе в актив результативную передачу на Калинича в первом тайме.

Рома обыграла Ювентус в заключительном матче сезона Серии А
Рома обыграла Ювентус в заключительном матче сезона Серии А
Getty Images

Таким образом, Рома завершила сезон на пятой строчке Серии А, которая дает команде право участвовать в Лиге Европы в следующем сезоне.

Однако “волки“ еще продолжают выступление в этом еврокубковом турнире в нынешней кампании, и в случае триумфа смогут отправиться в Лигу чемпионов.

Ювентус - Рома 1:3
Голы: Игуаин, 5 - Калинич, 23, Перотти, 44 (пен.), 52.

Ювентус: Щесны (Пинсольо, 72) - Данило, Ругани, Бонуччи (Демирал, 51), Фработта - Рабио (Рэмси, 51), Мураторе, Матюиди - Бернардески (Оливьери, 72), Игуаин (Вриони, 79), Дзанимаккья.

Рома: Фусато - Фасио, Смоллинг, Ибаньес (Жуан Жезус, 56) - Дзаппакоста, Кристанте (Сантон, 56), Вильяр, Калафиори (Бруно Перес, 60) - Дзаньоло (Ундер, 56), Перотти (Клюйверт, 73) - Калинич.

Предупреждения: Ругани - Смоллинг, Перотти, Кристанте, Фасио.

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Теги: Ювентус, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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