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Лацио уступил Наполи и остался на четвертом месте

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В заключительном матче сезона неаполитанцы обыграли "орлов" со счетом 3:1.
Лацио уступил Наполи в заключительном туре Серии А
Лацио уступил Наполи в заключительном туре Серии А
Getty Images

В 38-м туре чемпионата Италии Наполи сумел обыграть Лацио со счетом 3:1.

На мокром газоне хозяева решились на решительный штурм чужих ворот уже с первых минут и, в итоге, никто не встретил Фабиана Руиса в момент исполнения дальнего удара, а его отыгрыш в стенку с Мертенсом завершился точным выстрелом в левый верхний угол.

Лацио уступил Наполи в заключительном туре Серии А
Лацио уступил Наполи в заключительном туре Серии А
Getty Images

Через пару минут Инсинье мог удваивать счет, но отправил мяч в сторону от правой штанги ударом с центрального входа в штрафную. Однако на 22-й минуте обладатель “Золотой бутсы“ нынешнего сезона Чиро Иммобиле замкнул передачу Марушича с левого фланга на ближний угол вратарской и восстановил паритет. 

Чиро Иммобиле в матче против Наполи
Чиро Иммобиле в матче против Наполи
Getty Images

В первом тайме голов больше не последовало, а вторая половина встречи началась неудачно для “орлов“ - Мертенса подкатом в своей штрафной сбил Пароло в момент удара из центральной зоны, и Наполи заработал пенальти, который успешно реализовал Инсинье.

А в компенсированное время эффектную точку поставил Политано, протолкнув мяч мимо Стракоши в эпизоде один на один, после очередного голевого паса бельгийца. Мертнес принял непосредственное участие во всех голах своей команды в этот вечер.

Лацио уступил Наполи в заключительном туре Серии А
Лацио уступил Наполи в заключительном туре Серии А
Getty Images

Таким образом, Лацио остался четвертым в турнирной таблице Серии А и получил путевку в Лигу чемпионов, а Наполи завершил сезон на итоговой седьмой строчке, за пределами еврокубковой зоны, но все же неаполитанцы примут участие в еврокубках благодаря победе в Кубке Италии.

Лацио уступил Наполи в заключительном туре Серии А
Лацио уступил Наполи в заключительном туре Серии А
Getty Images

Однако, позиции “орлов“ в еврокубках могут быть атакованы, если Наполи неожиданно выиграет Лигу чемпионов, а Рома победит в Лиге Европы. В таком случае, Лацио придется отправиться во второй по значимости еврокубковый турнир.

Наполи - Лацио 3:1
Голы: Фабиан Руис, 9, Инсинье, 54 (пен.), Политано, 90+3 - Иммобиле, 22.

Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 79) - Фабиан Руис, Лоботка (Демме, 79), Зьелински (Политано, 85) - Кальехон (Лосано, 79), Мертенс, Инсинье (Эльмас, 85).

Лацио: Стракоша - Патрик (Вавро, 63), Луис Фелипе, Ачерби (Баштуш, 63) - Лаццари (Лукаку, 83), Милинкович-Савич, Пароло (А. Андерсон, 87), Луис Альберто, Марушич - Корреа (Адеканье, 86), Иммобиле.

Предупреждения: Кулибали, Руи, Манолас, Эльмас - Иммобиле, Милинкович-Савич.

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Теги: Наполи, Лацио, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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