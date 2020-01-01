Аталанта уступила Интеру и завершила сезон на третьем месте

В заключительном матче тура определились обладатели серебряных и бронзовых медалей чемпионата.

Интер обыграл Аталанту и стал вторым в Серии А Getty Images

В заключительном, 38-м туре чемпионата Италии состоялась встреча между бергамской Аталантой и миланским Интером. Поединок имел важное турнирное значение - по его итогам определялся обладатель второго места в нынешнем сезоне.

К сожалению для Аталанты, которая на протяжении всей кампании-2019/20 показывала отличный футбол, к этому поединку лучше подготовились гости. Уже на первой минуте подопечные Антонио Конте открыли счет - Д'Амброзио замкнул подачу Янга после розыгрыша углового.

Интер обыграл Аталанту и стал вторым в Серии А Getty Images

Помимо быстрого гола, Аталанту ждала и другая проблема - на пятой минуте “бергамаски“ лишились голкипера Голлини был вынужден покинуть поле уже на пятой минуте. Со временем “богиня“ взяла мяч под контроль, но так и не могла продвинуться к воротам Хандановича.

После небольшого натиска со стороны соперника Интер вновь пошел в атаку. В итоге после нескольких попыток миланцы все же забили - Янг сместился в центр и нанес потрясающий обводящий удар в дальний угол.

Интер обыграл Аталанту и стал вторым в Серии А Getty Images

Второй пропущенный гол выбил подопечных Джан Пьеро Гасперини из колеи, но Интер не сумел этим воспользоваться, чтобы забить еще раз. Однако “бергамаски“ немного собрались и начали проводить атаку за атакой, но это не приносило никакого результата.

Во второй половине встречи было несколько возможностей для Аталанты забить, но никак не удавалось переиграть голкипера “змей“. На 61-й минуте встречи появился украинский игрок “богини“ Руслан Малиновский, который неоднократно пробивал с разных позиций, но ни разу не попал в створ.

Интер обыграл Аталанту и стал вторым в Серии А Getty Images

В концовке встречи Интер несколько раз ловил соперника на контратаках, благодаря чему мог довести счет до разгромного, но ни Лукаку, ни Янг не использовали свои шансы. В итоге, Интер одержал победу и финишировал вторым в нынешнем сезоне, а Аталанта, как и в предыдущем розыгрыше, заняла третью позицию.

Впрочем, для обеих команд сезон еще не окончен - впереди еврокубковые матчи. Аталанта 12 августа сыграет с ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов, а Интер встретится с Хетафе 5 августа в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Интер обыграл Аталанту и стал вторым в Серии А Getty Images

Аталанта - Интер 0:2

Голы: Д'Амброзио, 1, Янг, 20

Аталанта: Голлини (Спортьелло, 5) - Толой, Кальдара, Джимсити - Кастань (Хатебур, 60), де Роон, Фройлер (Малиновский, 61), Госенс - Пашалич (Муриэль, 61) - Гомес (Да Рива, 90+1), Сапата.

Интер: Ханданович - Годин, де Врей, Бастони (Шкриниар, 77) - Д'Амброзио (Бираги, 77), Брозович, Гальярдини, Янг (Мозес, 90) - Барелла (Эриксен, 90) - Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

Предупреждения: Джимсити, Толой - де Врей, Брозович.