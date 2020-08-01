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Милан могут купить инвесторы из Саудовской Аравии, у которых сорвалась покупка Ньюкасла

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После неудачи с приобретением английского клуба инвесторы присмотрелись к Милану.
Милан могут купить инвесторы из Саудовской Аравии
Милан могут купить инвесторы из Саудовской Аравии
Getty Images

Инвесторы из Саудовской Аравии, которые совсем недавно потерпели неудачу с покупкой английского Ньюкасла, решили рассмотреть вариант с приобретением Милана.

Как сообщает sanadeq.com, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии изучает возможность покупки "россонери". Важную роль в этом вопросе играет тот факт, что в Серии А, в отличии от Англии, нет строгой проверки нынешних и потенциальных владельцев клубов.

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Основной акционер Милана - компания Elliott, в целом может согласиться на сделку. По словам главы одной из “маленьких“ групп акционеров Джузеппе Ла Скалы, задачей американских инвесторов было за два-три года улучшить экономическое положение клуба, а затем выгодно его продать.

В случае, если эта сделка все же состоится, то Милан станет самым богатым клубом мира, учитывая капиталы аравийского фонда.

Ранее сообщалось, что Милан презентовал новую домашнюю форму.

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Теги: Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии, инвесторы
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