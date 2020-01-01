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Роналду не попал в заявку Ювентуса на заключительный матч Серии А

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Португалец лишился шансов завоевать "Золотую бутсу" по итогам сезона.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Туриснкий Ювентус в заключительном матче чемпионата Италии сезона-2019/20 проведет поединок против Ромы.

В преддверии поединка “старая сеньора“ огласила список игроков, которые примут участие в матче. В заявку Ювентуса не попал звездный форвард Криштиану Роналду.

Заявка Ювентуса на матч против Ромы:

Таким образом, Роналду лишился шансов выиграть “Золотую бутсу“ по итогам нынешнего сезона. На счету португальца 31 гол, а лидирует в гонке форвард Лацио Чиро Иммобиле (35 голов).

Отметим, что Роналду четыре раза завоевывал “Золотую бутсу“, но в поеследний раз он был обладателем данного трофея в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отпраздновал победу в Серии А покупкой роскошной яхты.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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