Экс-игрок Зари может присоединиться к Аталанте
Деннис Бонавентуре попал в сферу интересов итальянского клуба.
Нападающий бельгийского Брюгге Деннис Бонавентуре, который в прошлом выступал за луганскую Зарю, попал в сферу интересов интересов итальянской Аталанты.
Как сообщает журналист Джанлуки ди Марцио на своей страничке в Twitter, руководство "богини" следит за 22-летним футболистом. Отмечается, что в услугах Бонавентуре также заинтересованы Интер, Арсенал и дортмундская Боруссия.
#Calciomercato | #Atalanta, si pensa a Emmanuel #Dennis del #ClubBrugge https://t.co/zuIUi9nFAd— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 31, 2020
Также стоит сказать, что за нападающего готов побороться новичок АПЛ - Лидс.
Напомним, за луганскую Зарю Бонавентуре выступал в сезоне-2016/17.
Ранее сообщалось, что Деннис Бонавентуре может стать игроком Наполи.
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