Деннис Бонавентуре попал в сферу интересов итальянского клуба.

Нападающий бельгийского Брюгге Деннис Бонавентуре, который в прошлом выступал за луганскую Зарю, попал в сферу интересов интересов итальянской Аталанты.

Как сообщает журналист Джанлуки ди Марцио на своей страничке в Twitter, руководство "богини" следит за 22-летним футболистом. Отмечается, что в услугах Бонавентуре также заинтересованы Интер, Арсенал и дортмундская Боруссия.

Также стоит сказать, что за нападающего готов побороться новичок АПЛ - Лидс.

Напомним, за луганскую Зарю Бонавентуре выступал в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что Деннис Бонавентуре может стать игроком Наполи.