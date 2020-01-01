Рома презентовала гостевую форму на сезон-2020/21
Выездной комплект формы выполнен в цвете слоновой кости.
Римская Рома презентовала новый комплект выездной формы, который будет использоваться в сезоне-2020/21.
Как сообщает официальный сайт клуба, экипировка выполнена в цвете слоновой кости с традиционным для “джаллоросси“ бордово-оранжевыми цветами.
Расположение цветов на воротнике напоминает футболки клуба 1980-х годов - золотой эра для римлян. На номерах игроков расположена эмблема Ромы, а значок Lupetto, разработанный покойным Пьеро Граттоном, изображен на груди.
Дизайн разработан всемирно известной компанией Nike, которая является техническим спонсором клуба.
Ранее сообщалось, что Милан презентовал новую домашнюю форму.
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