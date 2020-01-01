Рома презентовала гостевую форму на сезон-2020/21

Выездной комплект формы выполнен в цвете слоновой кости.

Римская Рома презентовала новый комплект выездной формы, который будет использоваться в сезоне-2020/21.

Как сообщает официальный сайт клуба, экипировка выполнена в цвете слоновой кости с традиционным для “джаллоросси“ бордово-оранжевыми цветами.

Рома презентовала выездную форму на сезон-2020/21 asroma.com

Расположение цветов на воротнике напоминает футболки клуба 1980-х годов - золотой эра для римлян. На номерах игроков расположена эмблема Ромы, а значок Lupetto, разработанный покойным Пьеро Граттоном, изображен на груди.

Рома презентовала выездную форму на сезон-2020/21 asroma.com

Дизайн разработан всемирно известной компанией Nike, которая является техническим спонсором клуба.

Рома презентовала выездную форму на сезон-2020/21 asroma.com

Ранее сообщалось, что Милан презентовал новую домашнюю форму.