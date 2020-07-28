Малиновский: Мы никогда не сдаемся

Украинец прокомментировал победу над Пармой в предпоследнем туре чемпионата.

В матче 37-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде обыграла Парму со счетом 2:1.

Голом в этом поединке отличился украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский, который вышел на поле во втором тайме и забил прямым ударом со штрафного.

После поединка на своей страничке в Instagram Малиновский прокомментировал победу команды.

"Мы никогда не сдаемся. Вперед, "Богиня" (прозвище Аталанты - прим.ред.)", - написал Руслан.

Отметим, что перед заключительным туром сезона-2019/20 Аталанта идет на третьем месте, уступая Интеру 1 балл. В 38-м туре клубу из Бергамо предстоит сыграть на своем поле как раз таки с "нерадзурри".

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский - в ТОП-5 игроков Аталанты в матче против Пармы по версии SofaScore.