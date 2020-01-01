Малиновский - в ТОП-5 игроков Аталанты в матче против Пармы по версии SofaScore

Украинец за свое выступление получил оценку 7.2.

В матче 37-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде обыграла Парму со счетом 2:1.

В этом поединке голом отличился украинский игрок "бергамасков" Руслан Малиновский. При этом наш соотечественник начал игру на скамейке запасных и появился на поле сразу после перерыва.

За свое выступление Малиновский получил оценку 7.2 от портала SofaScore. Это одна из лучших оценок в составе Аталанты - выше только у Алехандро Гомеса (7.7) и Робина Госенса (7.5). Еще два игрока "бергамасков" - Дуван Сапата и Луис Муриэль, - получили оценку 7.1.

За время, проведенное на поле, Малиновский нанес 3 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо, 1 заблокирован), забил один гол, 42 раза коснулся мяча, отдал 26 точных из 30 передач (точность 87%), сделал 1 удачную обводку из двух проведенных, заработал 2 фола и один раз попал в офсайд.

Стоит отметить, что всего в активе полузащитника 8 голов и 4 результативные передачи в 32-х матчах чемпионата Италии.

Вашему вниманию видео шикарного гола Руслана Малиновского со штрафного.