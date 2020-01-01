Гасперини рассказал о важности Малиновского для Аталанты

Специалист отметил важность нескольких игроков своей команды, которые обладают разными футбольными навыками.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своих подопечных над Пармой (2:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Шикарный гол со штрафного в этом поединке забил Руслан Малиновский, и наставник подчеркнул важность украинца для команды.

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"Хорошо, что в нашей команде есть игроки, обладающие разными футбольными навыками. Такие футболисты, как Руслан Малиновский, Марио Пашалич и Алехандро Гомес добавляют нашей игре разнообразия.

Именно это помогает команде адаптироваться и находить лазейки в построениях соперника", - приводит слова Гасперини Football Italia.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Малиновский отыграл 42 матча за Аталанту во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Парма - Аталанта.