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Интер - Наполи 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Интер одержал уверенную победу, которая позволила команде выйти на второе место в турнирной таблице.

Интер - Наполи: видео голов
Интер - Наполи: видео голов
Getty Images

В матче 37-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле обыграл Наполи со счетом 2:0.

"Нерадзурри" отыкрыли счет на 11-й минуте встречи благодаря точному удару Данило Д’Амброзио, а в середине второго тайма Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды.

Эта победа позволила подопечным Антонио Конте выйти на вторую строчку турнирной таблицы Серии А, имея преимущество над Аталантой в 1 балл. В заключительном туре Интер отправится в гости к клубу из Бергамо, и команды разыграют серебряные медали чемпионата.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Наполи:

Интер - Наполи 2:0
Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74.

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, де Врей, Бастони - Кандрева (Годин, 60), Брозович, Барелла, Бираги (Янг, 78) - Валеро (Эриксен, 88) - Лукаку (Мозес, 89), Санчес (Мартинес, 60).

Наполи: Мерет - Хисай (Малькюи, 83), Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 65) - Эльмас, Демме, Зьелински (Аллан, 65) - Политано (Лосано, 75), Милик (Кальехон, 83), Инсинье.

Предупреждения: Санчес, Брозович, Барелла, Бираги - Лосано.

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Теги: Интер, Наполи, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Италии
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