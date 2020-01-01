Интер - Наполи 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Интер одержал уверенную победу, которая позволила команде выйти на второе место в турнирной таблице.

Интер - Наполи: видео голов Getty Images

В матче 37-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле обыграл Наполи со счетом 2:0.

"Нерадзурри" отыкрыли счет на 11-й минуте встречи благодаря точному удару Данило Д’Амброзио, а в середине второго тайма Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды.

Эта победа позволила подопечным Антонио Конте выйти на вторую строчку турнирной таблицы Серии А, имея преимущество над Аталантой в 1 балл. В заключительном туре Интер отправится в гости к клубу из Бергамо, и команды разыграют серебряные медали чемпионата.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Наполи:

Интер - Наполи 2:0

Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74.

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, де Врей, Бастони - Кандрева (Годин, 60), Брозович, Барелла, Бираги (Янг, 78) - Валеро (Эриксен, 88) - Лукаку (Мозес, 89), Санчес (Мартинес, 60).

Наполи: Мерет - Хисай (Малькюи, 83), Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 65) - Эльмас, Демме, Зьелински (Аллан, 65) - Политано (Лосано, 75), Милик (Кальехон, 83), Инсинье.

Предупреждения: Санчес, Брозович, Барелла, Бираги - Лосано.