Интер вернулся на вторую строчку Серии А, обыграв Наполи

"Нерадзурри" одержали уверенную победу и теперь судьба серебряных медалей решится в заключительном туре сезона.

В матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле сумел переиграть Наполи со счетом 2:0.

“Нерадзурри“ достаточно быстро открыли счет - Данило Д’Амброзио точным ударом на 11-й минуте вывел свою команду вперед. Неаполитанцы ответили на это несколькими опасными моментами, но отправить мяч в сетку так и не смогли.

Во второй половине встречи Лаутаро Мартинес от центра поля протащил мяч к подступам чужой штрафной и прицельно приложился в правый нижний угол по обводящей траектории, удвоив преимущество Интера.

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Таким образом, Интер сумел набрать три очка и обойти в турнирной таблице Аталанту, заняв второе место. Разница составляет 1 пункт и теперь судьба серебряных медалей Серии А определится в заключительном туре, в котором Аталанта примет Интер.

Интер - Наполи 2:0

Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74.

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, де Врей, Бастони - Кандрева (Годин, 60), Брозович, Барелла, Бираги (Янг, 78) - Валеро (Эриксен, 88) - Лукаку (Мозес, 89), Санчес (Мартинес, 60).

Наполи: Мерет - Хисай (Малькюи, 83), Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 65) - Эльмас, Демме, Зьелински (Аллан, 65) - Политано (Лосано, 75), Милик (Кальехон, 83), Инсинье.

Предупреждения: Санчес, Брозович, Барелла, Бираги - Лосано.