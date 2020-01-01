Парма - Аталанта 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Аталанта в гостях обыграла Парму в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Парма - Аталанта: видео голов Getty Images

В рамках 37-го тура Серии А Парма на своем поле уступила Аталанте со счетом 1:2.

"Желто-синие" открыли счет в самом конце первой половины встречи, но в середине второго тайма украинец Руслан Малиновский шикарным ударом восстановил паритет. Отметим, что Руслан появился на поле после перерыва, первый тайм он провел на скамейке.

А на 84-й минуте поединка Гомес Алехандро Гомес вывел Аталанту вперед, установив окончательный счет в матче.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Парма - Аталанта:

Парма - Аталанта 1:2

Голы: Кулусевски, 43 - Малиновский, 70, Гомес, 84.

Парма: Сепе - Гальоло (Пеццелья, 83), Алвеш, Дермаку, Дармиан - Барилла (Якопони, 83), Куртич, Куцка - Жервиньо (Карамо, 67), Капрари (Силигарди, 79), Кулусевски.

Аталанта: Голлини - Паломино (Хатебур, 36), Шутало (Джимсити, 46), Кальдара (Муриэль, 60) - Кастань, Де Роон, Фрейлер, Госенс - Пашалич (Малиновский, 46) - Гомес (Тамезе, 85), Сапата.

Предупреждения: Дармиан, Куцка - Шутало.